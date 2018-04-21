القنصلية العامة التونيسية تستأنف اعمالها من العاصمة طرابلس .السبت ، 21-04-2018 - 14:41:00

طرابلس 21 ابريل 2018 (وال) = استأنفت القنصلية العامة للجمهورية التونيسية عملها بالعاصمة طرابلس بوصول القنصل العام توفيق القاسمي وطاقم القنصلية المكون من 8 دبلوماسيين .
واوضح المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ان استئناف عمل القنصلية التونيسية بطرابلس جاء عقب اجتماعات وتواصل مستمر بين وزيري الخارجية في البلدين محمد سيالة وخميس الجهيناوي .
واكد المكتب ان تحضيرات تجري لانعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية الليبية التونيسية المشتركة خلال يونيو القادم .

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