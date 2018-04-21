الاعلان في طرابلس عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال ilbda

طرابلس 21 ابريل 2018 (وال) - تم في طرابلس الاحتفال بالاعلان عن اشهار الجمعية الليبية الايطالية لتنمية الاعمال (ilbda ) .

وحضر الاعلان عن اشهار الجمعية الذي اقيم بفندق الودان بطرابلس عدد من الشخصيات العامة ورجال الاعمال والمهتمين بالعلاقات الليبية الايطالية وتطويرها من الجانبين الليبي والايطالي .

ويأتي اشهار هذه الجمعية لاعطاء دفعة قوية لتنشيط العلاقات الليبية الايطالية في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والتواصل في غيرها من المجالات لتبادل المصالح بين البلدين الجارين على ضفتي المتوسط .

وعبر عدد من الحضور من الجانب الايطالي عن سعادتهم بالتواجد في العاصمة طرابلس ،مشيرين الى انه ورغم الجمود السياسي بدات طرابلس متلالاة آمنة مبتسمة لزوارها ،مؤكدين انهم وخلال تجوالهم في اسواقها وشوارعها المضيئة وجدوا الترحاب والابتسامة التي تؤكد ان الليبيين يسيرون وباصرار نحو بناء بلادهم بثقة وثبات .

(وال)

