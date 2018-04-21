الإستعداد لإنطلاق مهرجان ترهونه للتراث الشعبي .









ترهونه 21 ابريل 2018 (وال)- يستعد المجلس البلدي ترهونه لتنظيم

مهرجان ترهونه للتراث الشعبي في نسخته الثالثة تحت مسمى " ترهونة تجمعنا

" .

وسيشارك في المهرجان الذي سيبدأ في الفترة من 26 وحتى 28 ابريل الجاري

عدة مؤسسات ومنظمات مهتمة بالتراث من عدة مدن ليبية .

وأفادت السيدة " جميلة الحمروني " عضو المجلس البلدي ترهونه رئيسة لجنة

الاشراف على المهرجان وكالة الأنباء الليبية ان الهدف من اقامة هذا

المهرجان ينطلق من الحرص والاهتمام بالتراث الشعبي الاصيل والتعريف به

وتجسيده .. مؤكدة على انه قد تم تشكيل لجان للأشراف والتنظيم لإنجاح

المهرجان .

ووجهة السيدة " الحمروني " بالمناسبة الدعوة للمؤسسات والافراد المهتمين

بهذا الجانب للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان من خلال التواصل عبر الرقم

0944534324 .



( وال )