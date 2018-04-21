الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا ويُسلّم أسيراً محررا أمر استدعاء.

.و يمدد اعتقال قاصرين من القدس .



القدس 21 ابريل 2018(وال)- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم

السبت مخيم قلنديا وحي كفر عقب والمطار المجاورين ودهمت العديد من منازل

المواطنين الفلسطينيين وسلمت الأسير الفلسطيني المحرر "رائد فايز" من

مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أمر استدعاء للتحقيق معه ومراجعتها.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأنه اضافة الى ذلك مددت سلطات

الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اعتقال الطفل القاصر أحمد زياد

زيداني 14 عاما والفتى أحمد كاظم أبو رجب 17 عاما ليوم الثلاثاء المقبل .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القاصرين المقدسيين فجر امس الجمعة بعد

دهم منزليهما في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى وتفتيشهما .