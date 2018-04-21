دعوة البرلمان المغربي لرئيسي الاعلى للدولة والنواب في ليبيا .







طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - كشف مصدر مقرب من المجلس الأعلى

للدولة في ليبيا أن البرلمان المغربي قدم دعوة إلى رئيس المجلس ، أ "

خالد المشري " ورئيس مجلس النواب ، أ " عقيلة صالح " .

وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن هناك

استجابة للدعوة من قبل الطرفين ، مرجحا أن يكون اللقاء خلال الاسبوع

القادم

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الدولة يسعى لفك الجمود السياسي الحاصل في

البلاد.

وكان أ " المشري " قد توجه في وقت سابق بدعوة ، أ " عقيلة صالح " للقاء

عاجل سواء في طرابلس أو طبرق أو أي بقعة في ليبيا أو أي مكان تقترحونه".

( وال )