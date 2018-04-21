دعوة البرلمان المغربي لرئيسي
الاعلى للدولة والنواب في ليبيا .
السبت ، 21- 04- 2018 - 11:34:00
طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - كشف مصدر مقرب من المجلس الأعلى
للدولة في ليبيا أن البرلمان المغربي قدم دعوة إلى رئيس المجلس ، أ "
خالد المشري " ورئيس مجلس النواب ، أ " عقيلة صالح " .
وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن هناك
استجابة للدعوة من قبل الطرفين ، مرجحا أن يكون اللقاء خلال الاسبوع
القادم
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الدولة يسعى لفك الجمود السياسي الحاصل في
البلاد.
وكان أ " المشري " قد توجه في وقت سابق بدعوة ، أ " عقيلة صالح " للقاء
عاجل سواء في طرابلس أو طبرق أو أي بقعة في ليبيا أو أي مكان تقترحونه".
( وال )