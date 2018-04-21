الداخلية الايطالية : تراجع كبير لتدفقات الهجرة للشهر العاشر على التوالي .







روما 21 أبريل 2018 ( وال ) - أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية

الايطالية - الجمعة - تراجع تدفقات المهاجرين إلى البلاد بنسبة 79.4% ،

حيث بلغت أعداد القادمين عن طريق البحر في العشرة أشهر الأخيرة 43166

شخص، مقابل 147942 خلال الفترة من مطلع يوليو 2016 إلى 20 أبريل 2017 .

وذكرت الداخلية وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن هذه

الارقام توثق تراجعا للشهر العاشر على التوالي للهجرة غير النظامية إلى

شواطئ البلاد.

وفي الفترة منذ مطلع يوليو 2017 حتى الآن تم تسجيل وصول 104776 مهاجر أقل

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

ونوهت بأن الأيام الاولى من شهر يوليو 2017 تحديدا شهدت إنطلاق

استراتيجية للحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر أدت إلى عكس

وتيرة التدفقات، بعد الأشهر الستة الأولى من نفس العام حيث تم تسجيل

أرقام قياسية للتدفقات.

ومنذ مطلع يناير من هذا العام بلغ حجم المهاجرين الذي وصلوا إيطاليا 7551

شخص، بينما كانوا 36728 في الفترة نفسها من العام الماضي (أي بإنخفاض

نسبته -79.4%) . وكانت وتيرة تراجع المهاجرين أكثر وضوحا للذين إنطلقوا

من السواحل الليبية (-85%).

وبالنسبة لجنسيات المهاجرين ، تصدر الاريتريون قائمة الوافدين

(1552)، يليهم حملة الجنسية التونسية (1489)، ومن تم النيجيرية (526)،

يليهم مواطنو ساحل العاج (432). .

كما أظهرت بيانات الداخلية أن عدد المهاجرين القاصرين غير المصحوبين

بذويهم بلغ 1.116، كما تم توزيع 12.586 من طالبي اللجوء إلى دول أوروبية

أخرى ضمن سياسة إعادة التوطين .



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