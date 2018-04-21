الفلسطينيون يجدّدون المطالبة بتحقيق أممي مستقل حول أعمال العنف في غزة .





نيويورك21 ابريل 2018(وال)-جدّد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

"رياض منصور" امس الجمعة مطالبته الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق مستقل

وشفاف" في ملابسات مقتل مدنيين فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال

الاحتجاجات التي يقومون بها منذ ثلاثة اسابيع على طول الحدود بين قطاع

غزة والدولة العبرية.

وقال منصور في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"

ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ان الفلسطينيين

يطالبون الامم المتحدة بـ"إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل التي

تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون

في الاحتجاجات السلمية".

واضاف انه "ينبغي أن تلي هذه الدعوات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة

الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم ومنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح

الأبرياء" خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ 30 مارس.

وأكد السفير الفلسطيني في رسالته التي نشرت وكالة الانباء الفلسطينية

"وفا" نصها انه "لا بد من أن يستجيب المجتمع الدولي لهذه الاحتجاجات وألا

يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب والمساءلة التي اعتادت عليه على مدى

العقود".

واضاف انه يجب ردع اسرائيل "ومنعها من مواصلة ارتكابها للجرائم الجسيمة

والممنهجة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تتباهى

فيها بل أنها أيضا تحتفل بهذه الجرائم بطرق مقيتة وغير أخلاقية".

وطالب منصور "المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياته في

توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل الجرائم والسياسة القمعية

التي تنفذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن أجل صون الأمن

والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون "ومحاسبة من يتجاهلها أو يتعمد

انتهاكها.