جمعية النور للمكفوفين تختتم مسابقة النور الثالثة لحفظ وتجويد القرآن الكريم .





طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - اختتمت بمقر جمعية النور

للمكفوفين بطرابلس، مسابقة النور الثالثة لحفظ وتجويد القرآن الكريم ،

والتى نظمت تحت شعار "بالقرأن نتعلم ".

وافتتح حفل الختام بتلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم ، وكلمة رئيس

مجلس الإدارة بالجمعية " محمد الهادي " الذي رحب بالضيوف، مهنئا الفائزين

بالتراتيب الاولي في المسابقة تم بعد ذلك تكريم الفائزين بالتراتيب

الأولي في محاور المسابقة الاربعة " حفظ القرآن الكريم كاملا ، حفظ النصف

الاخير من القرآن الكريم ، حفظ الربع الاخير من القرآن الكريم، وحفظ

الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرآن الكريم.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من المشائخ ولجنة التحكيم .. كما تم توزيع

جوائز نقدية على جميع الفائزين بهذه المسابقة .

وحضر حفل الختام عضو المجلس الأعلى للدولة السيدة " نعيمة الحامي" ،

ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات السيدة " ايمان بن يونس " ورئيس مجلس

الإدارة بجمعية النور للمكفوفين" محمد الهادي " ، ومدير إدارة الشؤون

القرآنية بالهيأة العامة للأوقاف "علي عزوز " ، ولفيف من مشائخ من هيأة

الأوقاف، ولجنة تحكيم المسابقة، وعدد من أهالي المتسابقين .

يشار إلى أن المسابقة نظمت تزامنا مع ذكرى تأسيس جمعية النور للمكفوفين

التي تأسست سنة 1962 . م كجمعية مستقلة إدارياً ومالياً تقوم بتعليم

وتأهيل المكفوفين ممن ينتسب إليها من الداخل والخارج وهي تسعى بالنهوض

بالكفيف ليكون عضواً فعالاً داخل المجتمع .



( وال )