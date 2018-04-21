مقتل اربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة .





غزة 21 ابريل 2018(وال)- استشهد اربعة فلسطينيين بينهم طفل وجرح مئات

آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي والغاز المسيل للدموع امس الجمعة في قطاع

غزة حيث يواصل الفلسطينيون حركة الاحتجاج التي يقومون بها منذ 30 مارس

واطلقوا عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى" بينما وصفتها اسرائيل بانها

"مسيرة الفوضى".

وذكرت وكالة انباء فرانس برس ان آلاف الفلسطينيين تدفقوا على طول السياج

الحدودي الذي يفصل القطاع المحاصر عن الدولة العبرية وان الشبان يشعلون

الاطارات ويلقون الحجارة بينما ترد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي

باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

واعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع عن استشهاد اربعة

فلسطينيين امس الجمعة وجرح نحو 645 آخرين في المناطق الحدودية الشرقية

للقطاع بينهم 5 في حالات خطيرة وان من بين المصابين 29 طفلا .

وندد مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط "نيكولاي ملادينوف" بمقتل

اطفال في غزة برصاص القوات الاسرائيلية مطالبا بفتح تحقيق في اطلاق النار

على الاطفال.

وبمقتل الفلسطينيين الاربعة ترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 30 مارس

الماضي الى 37 فلسطينيا واصابة نحو خمسة الاف اخرين بالرصاص والغاز

المسيل للدموع الذي استخدمه الجيش الاسرائيلي في أقوى موجة عنف يشهدها

القطاع منذ حرب 2014.

ودعا اسماعيل هنية الفلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينية وخارجها الى

الاستعداد للنفير العام وان يتهيأوا للمسيرة الكبرى في ذكرى النكبة"

السبعين في منتصف مايو المقبل قائلا "نقول لهؤلاء المحتلين انكم تواجهون

جيلا فريدا لا يعرف الخوف ولا الجبن تواجهون جيلا يحب الشهادة وقوتكم لن

تفيدكم امام هذه المقاومة الشعبية الوطنية والطوفان البشري لمسيرة

العودة".

من جهته قال نبيل ابو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية مساء

امس الجمعة "سنتوجه إلى مجلس الامن الدولي مرة اخرى لطلب توفير الحماية

الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل

الاحتلال معتبرا انه "امام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية

وحقوق الانسان فأنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد

شعبنا".