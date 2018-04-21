اقامة حلقة نقاشية حول الإنتاج الثقافي والملكية الفكرية .







مسقط 21 ابريل 2018 ( وال ) - نظم النادي الثقافي بعَُمان حلقة

نقاشية بعنوان " الإنتاج الثقافي والملكية الفكرية " .

وتهدف الحلقة وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية إلى تعزيز مفهوم

الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وعلاقتها بالإنتاج الثقافي ، وإبراز دور

الملكية الفكرية وأهميتها في حفظ حقوق النشر والناشر.

وناقشت الحلقة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة العديد من

المفاهيم المرتبطة بالإنتاج الثقافي والملكية الفكرية منها التعريف

بالمؤلف وحقوقه، والتعريف بالمصنف الأدبي والفني ، كذلك أنواع المصنفات

الأدبية والفنية والتعرف على من هم أصحاب الحقوق المجاورة ، ونطاق

الحماية القانونية لحقوق المؤلف ، والمصنفات المستثناه من الحماية، وما

الاستخدامات الحرة للمصنف الأدبي والفني.

كما ناقشت الحلقة أيضاً أنواع الملكية الفكرية ، وشروط وإجراءات تسجيل

الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الكثير من القضايا المرتبطة بالملكية

الفكرية والتي تناولتها الحلقة النقاشية في مداخلات المشاركين والحضور من

المهتمين والباحثين .

تجدر الإشارة إلى أن الحلقة تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة

التجارة والصناعة والنادي الثقافي ، الهادف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الملكية

الفكرية في المجتمع، وتمكين المختصين في الملكية الفكرية والمهتمين بها

من الحفاظ على إنتاجهم الفني أو الأدبي أو العلمي.



( وال )