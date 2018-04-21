تنظيم الدورة التاسعة للمهرجان الأوروبي في الجزائر .



الجزائر 21 ابريل 2018 ( وال ) - تنطلق يوم 26 أبريل الجاري ، فعاليات

الدورة التاسعة للمهرجان الأوروبي ، والتي سوف تجوب ولايات الجزائر،

وهران، قسنطينة ، عنابة ، وتلمسان.

ويتضمن البرنامج العام للمهرجان الذي سوف يستمر حتى 13 مايو المقبل ،

عروضاً موسيقية كلاسيكية تُقدّمها إحدى الفرق الموسيقية النمساوية، كما

ستُقدّم إحدى الفرق المجرية حفلاً في موسيقى الجاز، إلى جانب عروض

لفرقتَي فادو البرتغالية وتريو الفرنسية.

ويقام خلال المهرجان معرض للصور تحت عنوان " عطور ومدن من بلغاريا "، كما

سيتمُّ إحياء " يوم أوروبا " من خلال اقامة معرض للصور تُشارك به دولة

بلغاريا.

وفي المجال السينمائي ، تحفل هذه التظاهرة بالعروض والبرامج التدريبية ،

حيث سيتمكن المشاركون في إحدى ورشات المهرجان من التعرُّف على كيفية

إنتاج فيلم قصير خلال 48 ساعة.

ومن الأفلام القصيرة التي سيُتابعها الجمهور خلال أيام التظاهرة : "

الجبل الشمالي العظيم" للمخرج السويدي أمنادا كرنل، و"ذئاب القمر" من

إخراج نيما يوسفي، و" يوم رائع للسباحة " إخراج بودقان موستاتا

(رومانيا)، فضلاً عن أفلام أخرى تُعبّر عن خصوصيات وتوجُّهات الفن السابع

في أوروبا .

( وال )