نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
السبت ، 21- 04- 2018 - 11:00:00
طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى
المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة
التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت ، والريح
برانى الى شرش سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة
سطح البحر مابين (15 - 16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الى
ضعيفة اخر الليل وفى الصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض
المناطق .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة
هذا اليوم قد يصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق ، والريح برانى الى شرش
سرعتها تتراوح ما بين (05 - 20)عقدة يصل اليوم الى (25) عقدة على الساحل
من الخليج الى بنغازى ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين )0.50-1.75)متر يصل
اليوم (2.50)متر علي ساحل بنغازى ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب
ويكون مضطرب هذا اليوم على ساحل بنغازى ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين
(14 - 17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة .
(وال)