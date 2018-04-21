نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى

المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة

التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل سرت ، والريح

برانى الى شرش سرعتها مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة

سطح البحر مابين (15 - 16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الى

ضعيفة اخر الليل وفى الصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض

المناطق .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة

هذا اليوم قد يصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق ، والريح برانى الى شرش

سرعتها تتراوح ما بين (05 - 20)عقدة يصل اليوم الى (25) عقدة على الساحل

من الخليج الى بنغازى ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين )0.50-1.75)متر يصل

اليوم (2.50)متر علي ساحل بنغازى ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب

ويكون مضطرب هذا اليوم على ساحل بنغازى ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين

(14 - 17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة .



(وال)