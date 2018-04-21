الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال والوسط

ومرتفعة على مناطق الجنوب الشرقى واقصى مناطق الجنوب الغربى .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على الساحل الممتد من

مصراته حتى سرت مع ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض

المناطق الساحلية ، والرياح شمالية الى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة

السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد الى شرقية فجنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (21-26) درجة مئوية تصل الى (31) درجة مئوية على

ابونجيم وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية شرقية

معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية مما تسبب فى اثارة

الاثربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (19-25) درجـة

مئويــة على المناطق الساحلية ومابين (28-32) درجة مئوية على الدواخل

وتسجل انخفاظ تدريجى وطفيف يوم الغد .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-34) درجة مئوية

ولا تتجاوز (37) درجة مئوية على غات والقطرون .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية الى شمالية

شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 -40) درجة

مئوية تسجل يوم الغد انخفاظ تدريجى وطفيف على أغلب المناطق .



( وال )