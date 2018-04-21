الأحوال الجوية المتوقعة
على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
السبت ، 21- 04- 2018 - 10:57:00
طرابلس 21 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال والوسط
ومرتفعة على مناطق الجنوب الشرقى واقصى مناطق الجنوب الغربى .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على الساحل الممتد من
مصراته حتى سرت مع ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض
المناطق الساحلية ، والرياح شمالية الى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة
السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد الى شرقية فجنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة
القصوى تتراوح مابين (21-26) درجة مئوية تصل الى (31) درجة مئوية على
ابونجيم وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية الى شمالية شرقية
معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية مما تسبب فى اثارة
الاثربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (19-25) درجـة
مئويــة على المناطق الساحلية ومابين (28-32) درجة مئوية على الدواخل
وتسجل انخفاظ تدريجى وطفيف يوم الغد .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية
معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-34) درجة مئوية
ولا تتجاوز (37) درجة مئوية على غات والقطرون .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية الى شمالية
شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35 -40) درجة
مئوية تسجل يوم الغد انخفاظ تدريجى وطفيف على أغلب المناطق .
( وال )