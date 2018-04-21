لجنة إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة تبدأ أعمالها .





ترهونه 21 أبريل 2018 (وال) - ذكر المشرف العام بلجنة إزالة المباني

العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونه " محمود جمعه " ان عملية إزالة

تلك العشوائيات تأتي ضمن عمل اللجنة ، وذلك من اجل فتح المسارات وانشاء

محطة خاصة بالسيارات أمام مصرف الجمهورية فرع ترهونة خدمة لزبائن المصرف

الذين يعانون من عدم وجود محطة لإيقاف سياراتهم .

واشار في هذا الصدد إلى ان محلات بيع اللحوم على مستوى مدينة ترهونه

قد خصص لها جزء من محلات نادي الامل ترهونة .

يذكر أن عملية البدء في أعمال الهدم والازالة قد انطلقت صباح يوم الخميس

بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع ترهونه .



( وال - ترهونه )