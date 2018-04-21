لجنة إزالة المباني
العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونة تبدأ أعمالها .
السبت ، 21- 04- 2018 - 10:50:00
ترهونه 21 أبريل 2018 (وال) - ذكر المشرف العام بلجنة إزالة المباني
العشوائية والآيلة للسقوط ببلدية ترهونه " محمود جمعه " ان عملية إزالة
تلك العشوائيات تأتي ضمن عمل اللجنة ، وذلك من اجل فتح المسارات وانشاء
محطة خاصة بالسيارات أمام مصرف الجمهورية فرع ترهونة خدمة لزبائن المصرف
الذين يعانون من عدم وجود محطة لإيقاف سياراتهم .
واشار في هذا الصدد إلى ان محلات بيع اللحوم على مستوى مدينة ترهونه
قد خصص لها جزء من محلات نادي الامل ترهونة .
يذكر أن عملية البدء في أعمال الهدم والازالة قد انطلقت صباح يوم الخميس
بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع ترهونه .
( وال - ترهونه )