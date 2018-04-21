كوريا الشمالية تتعهد وقف التجارب النووية والبالستية واغلاق موقع نووي .





كوريا الشمالية 21 ابريل 2018(وال)-اتخذت كوريا الشمالية قرارا لافتا

باعلانها السبت وقف التجارب النووية واطلاق صواريخ بالستية واغلاق موقع

للتجارب النووية في موقف رحبت به واشنطن وسيول وبكين بينما اعتبرته طوكيو

غير كاف .

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي

"كيم جونغ اون" قوله "اعتبارا من 21 أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب

النووية واطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات" .

وأضاف كيم خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الاوحد الحاكم ان "الشمال

سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد اثباتا لالتزامه وقف التجارب

النووية".

ومضى يقول ان "اعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ بالستية انتهى".

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من اسبوع من القمة

المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع

بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وسارع ترامب الى الترحيب بإعلان كيم معتبرا اياه "نبأ ساراً جداً لكوريا

الشمالية والعالم".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا" المرتقبة

في غضون اسابيع بينه وبين نظيره الكوري الشمالي.

بدورها رحبت سيول بالاعلان الكوري الشمالي معتبرة اياه "تقدما مهما" نحو

نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان له ان القرار سيساهم ايضا في

"خلق بيئة ايجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين وقمة

امريكا -كوريا الشمالية".

من جهتها رحبت بكين بالقرار معتبرة ان "قرار وقف التجارب النووية

والتركيز على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة السكان سيسهل الوضع بشكل

أكبر في شبه الجزيرة الكورية وسيعزز عملية نزع الاسلحة النووية ومساعي

التوصل الى تسوية سياسية".

وأشاد رئيس الحكومة الياباني "شينزو آبي" باعلان بيونغ يانغ لكنه قال إن

"النقطة المهمة هي معرفة ما اذا كان القرار سيؤدي الى التخلي بشكل تام عن

تطوير سلاح نووي وصواريخ بشكل يمكن التحقق منه ولا رجوع فيه".

لكن وزير الدفاع "ايتسونوري اونوديرا" كان طالب قبلا بممارسة ضغوط قصوى

على بيونغ يانغ قائلا "لا يمكن ان نكون راضين" لان كوريا الشمالية لم تأت

على ذكر "التخلي عن الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدة".

وصرح الزعيم الكوري الشمالي "بما انه تم التحقق من الطابع العملاني

للاسلحة النووية فنحن لم نعد بحاجة الى اجراء تجارب نووية او اطلاق

صواريخ متوسطة او بعيدة المدى او صواريخ بالستية عابرة للقارات".

واكد الزعيم الكوري الشمالي ان "موقع التجارب النووية في الشمال انجز

مهمته".

وتابع كيم ان البلاد انتهجت على مدى سنوات سياسة "التنمية المتزامنة"

(بيونغجين باللغة المحلية) لتطوير الجيش والاقتصاد مضيفا انها باتت الان

قوة عظمى وعلى "الحزب بكامله والامة بأسرها التركيز على تطوير الاقتصاد

الاشتراكي" قائلا "هذا هو الخط السياسي الاستراتيجي الجديد للحزب".

وكان حزب العمال الحاكم عقد جلسة بحضور كامل الاعضاء امس الجمعة للتباحث

في "مرحلة جديدة" في اطار "حقبة تاريخية مهمة من الثورة الكورية طور

التقدم".

وكان ترامب حذر الاربعاء بانه لن يتردد في الغاء القمة اذا وجد انها غير

مثمرة قائلا "اذا وجدت ان هذا اللقاء لن يكون مثمرا فلن نحضره واذا حصل

اللقاء ووجدت انه ليس مثمرا فسأغادره بكل احترام".

وفتحت الكوريتان خطا ساخنا بين قائديهما امس الجمعة في المنطقة المنزوعة

السلاح.

كما أعرب مون الخميس عن الامل في توقيع معاهدة سلام لوضع حد للحرب

الكورية بشكل رسمي .