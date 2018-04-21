سيئول وواشنطن تعقدان مشاورات رفيعة المستوى بشأن القضية النووية في 24 أبريل قبيل القمة بين الكوريتين .





سيئول 21 ابريل 2018(وال)-من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات

المتحدة مشارورات رفيعة المستوى بين مسؤولين دبلوماسيين بشأن القضية

النووية الكورية الشمالية قبل محادثات القمة بين الكوريتين المرتقبة في

يوم 27 أبريل الجاري .

وقالت مصادر دبلوماسية امس الجمعة إن المعبوث النووي الكوري الجنوبي

للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي "لي دو-هون"

الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة بوزارة الخارجية سيجتمع

مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط

الهادئ "سوزان ثورنتون" في يوم 24 أبريل في سيئول.

ونظرا لأن هذا الاجتماع يأتي مع تبقي 3 أيام فقط لمحادثات القمة بين

الكوريتين فمن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر عن نزع السلاح

النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية الذي سيناقشه زعيما الكوريتين خلال

القمة بينهما.