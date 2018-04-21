كوريا الجنوبية والصين تعقدان اجتماعا للتعاون الاقتصادي بعد توقف دام عامين .





بكين 21 ابريل 2018(وال)-عقدت كوريا الجنوبية والصين امس الجمعة أول

اجتماع للتعاون الاقتصادى رفيع المستوى بينهما منذ عامين عقب تحسن

العلاقات الثنائية التى تضررت بسبب الخلاف الدبلوماسي حول نظام دفاع

صاروخى أمريكى تم نشره فى الجنوب.

واكد الجانبان مجددا التزامهما بتوثيق التعاون الاقتصادى والتجارى خلال

الاجتماع الثانى والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الجنوبية

والصين فى بكين.

وقال رئيس وفد كوريا الجنوبية نائب وزير الخارجية تشو هيون في افتتاح

الاجتماع "لدي آمال كبيرة في هذا الاجتماع حيث انه يعقد في هذا الوقت

الحرج من أجل استعادة البلدين علاقاتهما الثنائية" وكان يترأس الجانب

الصينى نائبة وزير التجارة قاو يان.

وأشاد تشو بالتزام الصين بمواصلة الإصلاح وسياسات الباب المفتوح

والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية والتعاون الوثيق مع كوريا

الجنوبية.

وفى المقابل سلطت قاو الضوء على أهمية دور اللجنة المشتركة وأشاد

بالاتفاق الذى توصل اليه قادة البلدين فى نهاية العام الماضى لاستعادة

العلاقات التعاونية الوثيقة.