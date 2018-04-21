تظاهرات عنيفة في جنوب افريقيا تجبر الرئيس على العودة الى البلاد .





جنوب افريقيا 21 ابريل 2018(وال)-غادر رئيس جنوب افريقيا "سيريل

رامابوزا" امس الجمعة على عجل قمة رابطة دول الكومنولث في لندن ليتوجه

الى شمال غرب بلده الذي يشهد تظاهرات عنيفة ضد الفساد ونقص الخدمات

العامة.

وقبيل وصول الرئيس رامابوزا اطلقت شرطة جنوب افريقيا الرصاص المطاطي

لتفريق عشرات المتظاهرين في مدينة ماهيكينغ.

واعلن مكتب رئاسة جنوب افريقيا ان الرئيس "قرر اختصار مشاركته في اجتماع

رؤساء حكومات دول الكومنولث في لندن" ليتمكن من "متابعة الوضع في الاقليم

الشمالي الغربي".

واكدت الرئاسة في بيان ان رامابوزا "دعا الى الهدوء واحترام القوانين في

الاقليم" وطلب من السكان التعبير عن مطالبهم "بوسائل سلمية بدلا من العنف

والفوضى" وطلب من الشرطة "ان تبرهن اكبر قدر من ضبط النفس" في ممارسة

مهامها.

وتشكل هذه التظاهرات واحدا من اكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد

منذ توليه مهامه في فبراير الماضي.

وكان رامابوزا اكد ان مكافحة الفساد احدى اولوياته بينما اضطر سلفه جاكوب

زوما للاستقالة بسبب عدد من الفضائح التي تورط فيها.

وكان الوضع بالغ التوتر في ماهيكينغ بعد ليلة جديدة من اعمال العنف

واغلقت المدارس والمحلات التجارية والخدمات العامة وتشهد ماهيكينغ منذ

ايام تظاهرات عنيفة للاحتجاج على نقص الخدمات العامة والفساد.

ويحتج المتظاهرون على نقص الخدمات العامة ويطالبون باستقالة رئيس حكومة

الاقليم "سوبرا ماهومابيلو" العضو في المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم في

جنوب افريقيا منذ احلال الديموقراطية في 1994 ويتهمونه بالفساد .

وطلب التحالف الديموقراطي اكبر احزاب المعارضة رحيل سوبرا ماهومابيلو

معتبرا ان ولايته شهدت "اتهامات متكررة بالفساد وعلاقة وثيقة مع عائلة

غوبتا وانهيارا عاما في الاقليم الشمالي الغربي".

وبسبب اعمال العنف في ماهيكينغ اغلقت بوتسوانا المجاورة مركزها الحدودي

مع جنوب افريقيا بالقرب من ماهيكينغ.

وتشهد جنوب افريقيا تظاهرات شبه يومية تحت شعار "تحسين الخدمات العامة" .