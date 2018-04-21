انطلاق فعاليات مهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية.

المرج 21 ابريل 2018 (وال) - افتتحت الليلة الماضية بمسرح المرج فعاليات المهرجان الاول للرياضات الجوية .

وحضر الحفل الرسمي لافتتاح للمهرجان رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية " علي احنيش" ورئيس اللجنة العليا للمهرجان علي الهلالي ومندوب عن بلدية المرج وممثلي الاتحادات الفرعية.

وقد القيت في الحفل العديد من الكلمات من بينها كلمة رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية التي اكد خلالها على اهمية الرياضة في جمع ولم المجتمع الليبي قائلا ان الرياضة تجمع ولا تفارق واكبر دليل على ذلك وجود الرياضيين من مختلف المناطق الليبية من الجنوب والشرق والغرب.

كما القي رئيس اللجنة العليا للمهرجان علي الهلالي كلمة رحب خلالها بجميع الرياضيين في مدينة المرج ، مؤكدا على اهمية انجاح مثل هذا المهرجانات في جمع ابناء الشعب الواحد من مختلف المناطق الليبية.

وعرض خلال حفل الافتتاح شريط وثائقي عن مدينة المرج وتاريخها عبر الحقب وكذلك عرض مرئي عن انشطة الاتحاد العام ومشاركته الخارجية الناجحة والدورات التدريبية التي قام بها الاتحاد والمهرجانات المحلية وتدريبيه العديد من الشباب الجدد وتنويع الرياضات الجوي

هذا وستكون فعاليات صباح اليوم السبت القفز الحر والطائرات الشرعية وطائرة ريموت كنترول ومعرض لجميع انواع الطائرات المشاركة في هذا المهرجان.

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