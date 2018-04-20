وزارة الداخلية تستعد لإقامة الملتقى الأول للعلاقات العامة.

طرابلس 20 ابريل 2018 (وال) - تعتزم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إقامة الملتقى الأول لممارسي العلاقات العامة في الأجهزة الأمنية والضبطية تحت شعار" عطاء_فاعلية_تميز" .

وأفاد رئيس مكتب الإعلام الأمني محمد بوعبد الله وكالة الأنباء الليبية أن الملتقى سيقام بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس .

وأوضح بوعبد الله إلى أن هذا الملتقى سيعقد في الثاني من شهر مايو المقبل بمدرج الشهيد رشيد كعبار بالجامعة .

وقال رئيس مكتب الإعلام أن وزارة الداخلية تدعو كل الجهات ذات العلاقة والمهتمين بهذا المجال لحضور هذا الملتقى.

..(وال)..