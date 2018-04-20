"جلاله" يطالب وزيرة الدولة لشؤون الهجرة المصرية التدخل لحل أزمة غرامة تأخير تجديد إقامة المهجرين الليبيين .الجمعة ، 20-04-2018 - 16:57:00


القاهرة 20 ابريل 2018(وال)- طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين
ا "يوسف جلاله" وزيرة الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة المصرية السيدة "
نبيلة مكرم " التدخل لحل أزمة غرامة تأخير تجديد إقامة المهجرين الليبيين
المتواجدين في مصر.
وبحث الدكتور "جلاله" مع "مكرم" تطوير آفاق التعاون المشترك مع مصر
وتبادل الخبرات وحل مشاكل الجالية الليبية المتواجدة في مصر، مؤكدًا على
عمق العلاقات بين البلدين.
فيما أكدت الوزيرة استعدادها لحل مشكلة الغرامات والتواصل مع كافة الجهات .
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