عباس القاضي لوكالة الانباء الليبية " الحجاج من كبار السن الذين لم يسبق لهم الحج مطلقا سيمكنون من اداء فريضة الحج لهذا العام دون الخضوع للقرعة .





طرابلس 20 ابريل 2018 (وال)- أكد رئيس الهيئة العامة للاوقاف والشؤون

الاسلامية عباس القاضي ان الحجاج من كبار السن الذين لم يسبق لهم الحج

مطلقا سيمكنون من اداء فريضة الحج لهذا العام دون الخضوع للقرعة وسيمثلون

60 في المئة من عدد الحجاج الكلي ليصل عددهم الى 4200 فيما سيتم منح

1050 لأسر الشهداء والمبتورين والباقي سيكون لحجاج القرعة العاديين في

حدود حوالي 1600 .

وأوضح القاضي في لقاء خاص مع وكالة الانباء الليبية ان هناك ترتيبات

مع السلطات السعودية بشأن أعداد الحجاج الليبيين هذه السنة حيث تم

الاتصال مع وزير الحج السعودي مبكرا لامكانية رفع حصة ليبيا الى 9000

أي بزيادة 2000 وفي حالة الموافقة على هذا الرقم سيضاف إلى حجاج القرعة

العاديين .

وحول المرافقين للحجاج كبار السن أوضح " القاضي " أن مسألة المرافق

ان وجدت ستخفض من عدد الحجاج كبار السن أي بمعنى أن عدد الحجاج من كبار

السن هم 4200 وفي حالة طلب كل الحجاج مرافقين فان عدد الحجاج سيقلص إلى

النصف ليصبح عددهم 2100 أى أن المرافقين سيخصم عددهم من عدد الحجاج ليكون

العدد 2100 ومعهم 2100 مرافق وهكذا كلما نقص عدد المرافقين زاد عدد

الحجاج .

وقال القاضي خلال اللقاء " أريد أن أوضح نقطة في هذا الموضوع وهو أن

من شروط الحج القدرة والاستطاعة على أداء الحج سواء القدرة والاستطاعة

المادية أو الصحية والشرع والدين يؤكد ذلك .. والأسهل للأوقاف أن يكون مع

كل حاج مرافق ولكن في هذه الحالة سنقلص عدد الحجاج من كل منطقة بالنسبة

لكبار السن ليحل محلهم مرافقين" .

وأضاف " أمام الاوقاف في هذا الخصوص ثلاثة حلول وهى إما أداء الحج

لكبار السن بدون مرافقين ، أو إجراء قرعة بين الحجاج ومرافقيهم أو تخيير

الحجاج القادرين وغير القادرين على أن يخصم عدد المرافقين من العدد الكلي

للحجاج حسب كل منطقة " .

(وال)