جنوب السودان تجدد إلتزامها بإنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب .





جوبا 20 ابريل 2018 (وال)-جددت حكومة جنوب السودان التزامها بإنشاء

محكمة "هجين" لمحاكمة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب

الدائرة مشددة على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بطريقة "لا تقود إلى

المزيد من زعزعة الاستقرار" في البلاد.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء "مارتن ايليا لومورو" للصحفيين في جوبا إن

الحكومة جددت في اجتماع مع وفد من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة امس

إلتزامها بانشاء "المحكمة الهجين" التي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة

بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015.

وتابع: "نحن ليس لدينا اعتراض علي العدالة الإنتقالية لكننا نحذر من أن

يتم استخدام المحكمة لتهديد عملية السلام بالبلاد وزعزعة الأوضاع من خلال

تقديم أطراف الاتفاقية للمحاكمة" في إشارة إلى الحكومة برئاسة "سلفا كير

ميارديت" والمعارضة المسلحة الموالية لنائبه السابق "ريك مشار" .

ويذكر ان اتفاقية احلال السلام في جنوب السودان نصت على إنشاء محكمة

تعددية للبت في جرائم الحرب مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة يتم اختيارهم

بواسطة الإتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات للبت في جرائم "الإبادة الجماعية

والجرائم الموجهة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعنف الجنسي" .