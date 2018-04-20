وزير الداخلية المفوض يجتمع مع مسؤولي بلدية الجميل.الجمعة ، 20-04-2018 - 12:48:00



طرابلس 20 أبريل 2018 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير
الداخلية المفوض العميد " عبد السلام عاشور" ، مع رئيس وأعضاء المجلس
البلدي الجميل ومدير مديرية أمن الجميل على مناقشة عدد من المسائل
الأمنية والخدمية التي تهم المنطقة ، اضافة إلى إستعراض أبرز المشاكل
والعراقيل التي تعيق سير عمل المؤسسات الواقعة في نطاق البلدية .
وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس التأكيد على
مضاعفة الجهود والعمل معاً للإسهام في تذليل هذه الصعاب من خلال التنسيق
والمتابعة والعمل الدائم .
( وال )

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