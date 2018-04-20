وزير الداخلية المفوض يجتمع مع مسؤولي بلدية الجميل.





طرابلس 20 أبريل 2018 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير

الداخلية المفوض العميد " عبد السلام عاشور" ، مع رئيس وأعضاء المجلس

البلدي الجميل ومدير مديرية أمن الجميل على مناقشة عدد من المسائل

الأمنية والخدمية التي تهم المنطقة ، اضافة إلى إستعراض أبرز المشاكل

والعراقيل التي تعيق سير عمل المؤسسات الواقعة في نطاق البلدية .

وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس التأكيد على

مضاعفة الجهود والعمل معاً للإسهام في تذليل هذه الصعاب من خلال التنسيق

والمتابعة والعمل الدائم .

( وال )