وزير الداخلية المفوض يجتمع مع مسؤولي
بلدية الجميل.
الجمعة ، 20- 04- 2018 - 12:48:00
طرابلس 20 أبريل 2018 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير
الداخلية المفوض العميد " عبد السلام عاشور" ، مع رئيس وأعضاء المجلس
البلدي الجميل ومدير مديرية أمن الجميل على مناقشة عدد من المسائل
الأمنية والخدمية التي تهم المنطقة ، اضافة إلى إستعراض أبرز المشاكل
والعراقيل التي تعيق سير عمل المؤسسات الواقعة في نطاق البلدية .
وتم خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس التأكيد على
مضاعفة الجهود والعمل معاً للإسهام في تذليل هذه الصعاب من خلال التنسيق
والمتابعة والعمل الدائم .
( وال )