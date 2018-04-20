اقامة احتفالية بإفتتاح مديرية أمن جنزور.الجمعة ، 20-04-2018 - 12:42:00




جنزور 20 أبريل 2018 ( وال ) - تم يوم أمس الاحتفال بإفتتاح
مديرية أمن جنزور بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة ووزير الداخلية المفوض
العميد " عبد السلام عاشور" ، ووكيل وزارة الداخلية ، وعدد من مندوبي
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ، وعميد وأعضاء بلدية جنزور ومدير وأعضاء
مديرية أمن جنزور وعدد من أهالي وحكماء ومشائخ وأعيان البلدية . وأكد وزير الداخلية المفوض إن إفتتاح مديرية أمن جنزور هو إرساء
للأمن والأمان في المنطقة الغربية بأكملها وخطوة مهمة في الإتجاه الصحيح
.
ودعا الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة منتسبي وزارة الداخلية كافة إلى
القيام بأعمالهم على أكمل وجه .
وألقت خلال حفل الإفتتاح عديد الكلمات التي حيت القائمين على إنشاء
هذه المديرية التي من شأنها المساهمة في بسط الأمن وتحقيق الطمأنينة
والأمان وحماية الممتلكات العامة والخاصة .
قام بعدها وزير الداخلية المفوض والمشاركين في الإحتفال بإفتتاح
مقر مديرية أمن جنزور ، ودون الوزير كلمة في سجل الزوار جاء فيها
(تحية إجلال وإكبار لكل العاملين بمديرية أمن جنزور .. وفقكم الله لخير
الوطن ).

( وال )

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