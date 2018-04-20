اقامة احتفالية بإفتتاح مديرية أمن جنزور.







جنزور 20 أبريل 2018 ( وال ) - تم يوم أمس الاحتفال بإفتتاح

مديرية أمن جنزور بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة ووزير الداخلية المفوض

العميد " عبد السلام عاشور" ، ووكيل وزارة الداخلية ، وعدد من مندوبي

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ، وعميد وأعضاء بلدية جنزور ومدير وأعضاء

مديرية أمن جنزور وعدد من أهالي وحكماء ومشائخ وأعيان البلدية . وأكد وزير الداخلية المفوض إن إفتتاح مديرية أمن جنزور هو إرساء

للأمن والأمان في المنطقة الغربية بأكملها وخطوة مهمة في الإتجاه الصحيح

.

ودعا الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة منتسبي وزارة الداخلية كافة إلى

القيام بأعمالهم على أكمل وجه .

وألقت خلال حفل الإفتتاح عديد الكلمات التي حيت القائمين على إنشاء

هذه المديرية التي من شأنها المساهمة في بسط الأمن وتحقيق الطمأنينة

والأمان وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

قام بعدها وزير الداخلية المفوض والمشاركين في الإحتفال بإفتتاح

مقر مديرية أمن جنزور ، ودون الوزير كلمة في سجل الزوار جاء فيها

(تحية إجلال وإكبار لكل العاملين بمديرية أمن جنزور .. وفقكم الله لخير

الوطن ).



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