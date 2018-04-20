وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يلتقي رئيس القسم القنصلي بسفارة دولة ليبيا بالقاهرة .الجمعة ، 20-04-2018 - 11:56:00




القاهرة 20 أبريل 2018 (وال) - التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين
والنازحين الدكتور "يوسف جلاله " رئيس القسم القنصلي بالسفارة الليبية
بالقاهرة المستشار "طارق مصباح الحويج" .
وجرى خلال هذا اللقاء استعراض ومناقشة أوضاع الجالية الليبية المهجرة ،
والإجراءات التي يقدمها القسم القنصلي لهم ، وسبل توفير أفضل الخدمات
والحلول للمشاكل التي تواجههم.
ورحب المستشار " الحويج" بزيارة الدكتور "جلاله" لمتابعة أوضاع المهجرين
وسعي حكومة الوفاق الوطني لحل ملف المهجرين بغية تحقيق المصالحة الوطنية.

( وال )

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