وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يلتقي رئيس
القسم القنصلي بسفارة دولة ليبيا بالقاهرة .
الجمعة ، 20- 04- 2018 - 11:56:00
القاهرة 20 أبريل 2018 (وال) - التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين
والنازحين الدكتور "يوسف جلاله " رئيس القسم القنصلي بالسفارة الليبية
بالقاهرة المستشار "طارق مصباح الحويج" .
وجرى خلال هذا اللقاء استعراض ومناقشة أوضاع الجالية الليبية المهجرة ،
والإجراءات التي يقدمها القسم القنصلي لهم ، وسبل توفير أفضل الخدمات
والحلول للمشاكل التي تواجههم.
ورحب المستشار " الحويج" بزيارة الدكتور "جلاله" لمتابعة أوضاع المهجرين
وسعي حكومة الوفاق الوطني لحل ملف المهجرين بغية تحقيق المصالحة الوطنية.
( وال )