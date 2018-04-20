وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يلتقي رئيس القسم القنصلي بسفارة دولة ليبيا بالقاهرة .







القاهرة 20 أبريل 2018 (وال) - التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين الدكتور "يوسف جلاله " رئيس القسم القنصلي بالسفارة الليبية

بالقاهرة المستشار "طارق مصباح الحويج" .

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض ومناقشة أوضاع الجالية الليبية المهجرة ،

والإجراءات التي يقدمها القسم القنصلي لهم ، وسبل توفير أفضل الخدمات

والحلول للمشاكل التي تواجههم.

ورحب المستشار " الحويج" بزيارة الدكتور "جلاله" لمتابعة أوضاع المهجرين

وسعي حكومة الوفاق الوطني لحل ملف المهجرين بغية تحقيق المصالحة الوطنية.



( وال )