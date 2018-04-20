نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الجمعة ، 20- 04- 2018 - 11:51:00
طرابلس 20 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى
المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة
التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار
متفرقة هذا اليوم خاصة على مصراتة وسرت قد يصحبها خلايا من السحب رعدية
الريح برانى سرعتها مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على
ساحل سرت ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل غدا الى
(2.00)متر على ساحل سرت ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة
حرارة سطح البحر مابين (15 - 16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة
اثناء سقوط المطر.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد مع سقوط امطار
قد يصحبها خلايا من السحب رعدية ، والريح برانى الى شرقى سرعتها مابين
(05 - 20)عقدة تصل الى (25)عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي
، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50)متر يصل صباح الغد الي
(2.25)متر علي ساحل رأس لأنوف وبنغازي ، والبحر خفيف الموج الى قليل
الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14 - 17) درجة مئوية ، والرؤيـة
جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.
(وال)