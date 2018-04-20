الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 20 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال بينما

تبقي مرتفعة على الجنوب الشرقي مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم

على سرت بونجيم وهون وتشمل الخليج سهل بنغازى جالو والجغبوب .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع احتمال

لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة على سرت وابونجيم والمناطق المجاورة لها ،

والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض

المناطق مثيرة للاتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(20-28) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم علي الخليج سهل

بنغازي جالو والجغبوب مع احتمال لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح

شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على اجدابيا مما تسبب فى اثارة الاثربة

والغبار ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (22-30) درجـة مئويــة

على الساحل ومابين (35) درجة مئوية على باقى المناطق .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على هون وبعض المناطق

المجاورة لها مع احتمال لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية

غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مثيرة

للأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-36) درجة

مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية الى

جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ مما تسبب في اثارة

الاتربة والرمال ،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 -43) درجة

مئوية تتحول الرياح يوم الغد الى شمالية غربية مع انخفاض في درجات

الحرارة .



( وال )