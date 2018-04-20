وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يلتقي رئيس جامعة الأزهر .







القاهرة 20 أبريل 2018 (وال) - التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين الدكتور "يوسف جلاله " رئيس جامعة الأزهر أ " محمد حسين

المحرصاوي" بحضور نوابه وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ، لمناقشة تنفيذ

إعفاء شيخ الأزهر الطلبة الليبيين بمختلف المؤسسات التعليمية الأزهرية

الأساسية والجامعية والعليا من دفع من الرسوم الدراسية السنوية.

ورحب رئيس الجامعة بهذه الزيارة ، وبما يقدمه السيد "جلالة"، من

مجهودات من أجل رفع المعاناة عن المهجرين والوقوف على أوضاعهم الإنسانية

والمعيشية.

وتم خلال اللقاء، تكريم رئيس الجامعة من قبل السيد "جلالة" بشهادات شكر

وتقدير على التعاون المبذول مع الطلبة الليبيين بجامعة الأزهر.

كما تم تكريم نواب رئيس الجامعة وعمداء الإدارات والكليات على تجاوبهم

في هذا الخصوص.

وحضر اللقاء، الملحق المعني بشؤون المهجرين د."حسين الشفشة"، الذى كان

له دور كبير في التواصل خلال الفترة الماضية مع شيخ الأزهر ورئيس

الجامعة، بخصوص أوضاع الطلبة الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى في إطار متابعة أوضاع المهجرين والوقوف

على الصعاب التي يواجهونها وسبل تذليلها .

( وال )