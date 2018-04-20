رئيس المجلس الرئاسي يشارك جامعة طرابلس احتفالاتها بذكرى عيد التأسيس الستين .





طرابلس 20 أبريل 2018 (وال) - شارك رئيس المجلس الرئاسي "

فائز السراج " جامعة طرابلس احتفالاتها بذكرى عيد التأسيس الستين ، حيث

قدم سيادته التهنئة لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملين

بهذا الصرح الأكاديمي العريق .

وعبررئيس المجلس الرئاسي بهذه المناسبة عن تقديره العميق لما يبذلونه

من جهد للحفاظ على مكانة هذه الجامعة العريقة ، وحرصهم على مواكبة التطور

العلمي ، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي .

وقام رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " وفقاً لما ذكره المكتب

الاعلامي لرئيس المجلس بجولة شملت عدد من اقسام ومرافق الجامعة استمع

خلالها إلى شروحات ضافية عن ظروف العمل وآلياته واحتياجات التطوير، كما

زار سيادته معرض الكتاب المقام بقسم الكيمياء بكلية العلوم ، وحضر حفل

تكريم مؤسسيي ورؤساء الجامعة وعمداء الكليات السابقين.



( وال )