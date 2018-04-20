وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام يؤكد بقاء مواعيد
امتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة على ما هي عليه .
الجمعة ، 20- 04- 2018 - 11:24:00
طرابلس 20 أبريل 2018 (وال) - أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم
العام أ "عادل جمعة" الخميس ، أن مواعيد امتحانات طلبة سنوات النقل
والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي التي أقرها وزير
التعليم مازالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مبينا بأن قرار تعديلها
غير وارد.
وأوضح أ "جمعة" الخميس في تصريح له للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم بأن
مواعيد الامتحانات المحددة لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ثابتة،
وأن عملية تقديمها غير ممكنة في الوقت الحالي ، وأرجع ذلك إلى البداية
المتأخرة للعام الدراسي ، وضرورة استيفاء مفردات المقررات الدراسية، وضيق
الوقت المطلوب لإنهاء الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات.
( وال )