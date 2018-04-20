وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام يؤكد بقاء مواعيد امتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة على ما هي عليه .







طرابلس 20 أبريل 2018 (وال) - أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العام أ "عادل جمعة" الخميس ، أن مواعيد امتحانات طلبة سنوات النقل

والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي التي أقرها وزير

التعليم مازالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مبينا بأن قرار تعديلها

غير وارد.

وأوضح أ "جمعة" الخميس في تصريح له للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم بأن

مواعيد الامتحانات المحددة لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ثابتة،

وأن عملية تقديمها غير ممكنة في الوقت الحالي ، وأرجع ذلك إلى البداية

المتأخرة للعام الدراسي ، وضرورة استيفاء مفردات المقررات الدراسية، وضيق

الوقت المطلوب لإنهاء الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

( وال )