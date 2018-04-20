محافظ مصرف ليبيا المركزي يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية.







طرابلس 20 أبريل 2018 (وال) - استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور "

الصديق عمر الكبير " ، بمكتبه بطرابلس سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى

ليبيا السيد" تشوي سونغ سو " ومسـاعده.

وتركز اللقاء على بحث سُبل عودة الشركات الكورية لاستئناف تنفيذ مشاريعها

القائمة في ليبيا، وتذليل بعض الاجراءات المالية المتعلقة بهذه الشركــات

.

وأعرب سعادة السفير بهذه المناسبة عن رغبـة بلاده في إعادة فتح سفارة

جمهورية كوريا في ليبيـــا في أقرب وقت ممكن.

( وال )