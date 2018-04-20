محافظ مصرف ليبيا المركزي يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية.الجمعة ، 20-04-2018 - 11:08:00




طرابلس 20 أبريل 2018 (وال) - استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور "
الصديق عمر الكبير " ، بمكتبه بطرابلس سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى
ليبيا السيد" تشوي سونغ سو " ومسـاعده.
وتركز اللقاء على بحث سُبل عودة الشركات الكورية لاستئناف تنفيذ مشاريعها
القائمة في ليبيا، وتذليل بعض الاجراءات المالية المتعلقة بهذه الشركــات
.
وأعرب سعادة السفير بهذه المناسبة عن رغبـة بلاده في إعادة فتح سفارة
جمهورية كوريا في ليبيـــا في أقرب وقت ممكن.
( وال )

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