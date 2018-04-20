التظاهرات مستمرة واعتقال العشرات في ارمينيا.





يريفان 20 ابريل 2018 (وال)-اعتقل عشرات المتظاهرين امس الخميس في

يريفان عاصمة ارمينيا حيث استمرت لليوم السابع على التوالي الاحتجاجات

على الرئيس السابق "سيرج سركيسيان" الذي اصبح رئيسا للوزراء مع صلاحيات

معززة .

وحاول مئات المتظاهرين الذين نزلوا صباح امس الخميس الى الشارع بدعوة من

النائب وزعيم المعارضة "نيكول باشينيان" اغلاق مدخل مقر الحكومة في وسط

المدينة الامر الذي دعا قوات شرطة مكافحة الشغب الى التدخل واعتقال عشرات

الاشخاص .

ويتهم المحتجون سركيسيان الذي أنهى لتوه ولايته الرئاسية الثانية

والاخيرة وتمكن من العودة الى الحكم بعد ان انتخبه البرلمان الثلاثاء

رئيسا للوزراء اثر تغيير دستوري مثير للجدل بأنه يريد البقاء في الحكم

مدى الحياة .

وقال احد المتظاهرين يدعى "سورين هاروتيونيان" تعتقد الشرطة ان

الاعتقالات ستخيفنا وان معنوياتنا ستتراجع ولكننا لن نتوقف نحن مصممون

على مواصلة نضالنا حتى التوصل الى تغييرات".

من جهته دعا باشينيان الشرطة الى "التوقف عن حماية المباني الحكومية أنها

ملك للشعب وليس لسركيسيان الذي استولى على الحكم في ارمينيا".

وتؤكد المعارضة ان الهدف الوحيد للتغيير الدستوري هو إبقاء سركيسيان في

الحكم وهو الضابط السابق في الجيش الذي شغل منصب رئيس الدولة منذ 2008

بعدما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2007- 2008 .