البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل سياسة الهجرة في الاتحاد .الجمعة ، 20-04-2018 - 08:38:00



بروكسل 20 ابريل 2018 (وال)- دعا أعضاء البرلمان الأوروبي قادة الاتحاد
الأوروبي إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مسألة تغير سياسة الهجرة في الاتحاد
وتفعيل آليات الرد عليها واحتوائها.
وفي نقاش مع رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" ورئيس المفوضية
الأوروبية "جان كلود يونكر" دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء
في الاتحاد إلى المضي قدما في إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية مطالبين
بإعادة وضع "حزمة الهجرة" على جدول أعمال مؤتمرات القمة القادمة .
كما دعوا إلى حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإدخال نظام
الحصص الوطنية لاستقبال المهاجرين.

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