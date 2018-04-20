السراج يزور معرض الفنان بشير حمودة بدار الفنون .

طرابلس 20 ابريل 2018 (وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بزيارة للمعرض التشكيلي للفنان بشير حمودة الذي افتتح الخميس بقاعة دار الفنون بالعاصمة طرابلس.

وتجول السراج في المعرض الذي تضمن اعمال تشكيلية من مدارس فنية مختلفة، وتجاذب أطراف الحديث مع الفنانيين حول فكرة المعرض ومتطلبات العرض واهميته في توطيد العلاقة مع الجمهور ،كما تناول الحديث رسالة الفنان التشكيلي والعلاقة بين الفن والمجتمع ومساهمته في التوعية وربط المجتمع بالثقافة البصرية.

وتميزت العديد من اللوحات المعروضة بمهارة الايحاء والتعبير.

(وال)

