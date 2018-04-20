السراج يقوم بزيارة الى جامعة طرابلس .

طرابلس 20 ابريل 2018 (وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج صباح اليوم الخميس بزيارة إلى جامعة طرابلس حيث حضر اليوم الختامي للاحتفالات بالذكرى الستين لعيد تأسيسها،

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلبة، حيث قدم التهنئة للاساتذة وكافة العاملين بذكرى عيد التأسيس معبرا عن تقديره لما يبذلونه من جهد للحفاظ على مكانة هذه الجامعة العريقة، وحرصهم على مواكبة التطور العلمي.

وتجول السراج في عدد من اقسام ومرافق الجامعة واستمع إلى شروحات عن ظروف العمل والياته واحتياجات التطوير، كما زار معرض الكتاب بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وحضر حفل تكريم مؤسسين ورؤساء الجامعة وعمداء الكليات السابقين.

(وال)

