جامعة الدول العربية تطالب بتعزيز دور المنظمات المدنية لتحقيق التنمية القاهرة 19 ابريل 2018 (وال)- طالبت جامعة الدول العربية بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في كافة المجالات التنموية وتذليل العقبات التي تواجه إنشاءها وتأسيسها



وبينت خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم بمقر الجامعة تحت عنوان

"أهداف التنمية المستدامة: نماذج وآليات من قطاع العطاء الاجتماعي" والتي

تعقد لأول مرة أهمية الدور التي تقوم به تلك المنظمات في تنفيذ خطة 2030

للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وأشارت مدير إدارة التنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة ندى العجيزي

إلى مشاركة قطاع العطاء الاجتماعي في المناقشات التي سبقت إقرار خطة

التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل الأمن الغذائي والصحة وتدعيم القدرات

الاقتصادية للمرأة والحفاظ على البيئة.

ونوهت إلى الاعتراف العالمي المتزايد بدور مؤسسات العطاء الاجتماعي

في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والإمداد

بالموارد الأكثر احتياجاً للتنمية المستدامة.