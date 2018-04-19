الناطق باسم جهاز الاسعاف يؤكد تفعيل الاسعاف البري .

طرابلس 19 ابريل 2018 (وال)-استعرض الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، "أسامة علي"، ما قدمه جهاز الإسعاف خلال الربع الأول من سنة 2018.



وأعلن أسامة مسعود، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء، تسليم 260 سيارة إسعاف على 150 فرعا للجهاز على مستوى ليبيا، خلال أربعة أشهر، بعيدا عن التجاذبات السياسية، لتتمكن المناطق الليبية كافة من الحصول على الخدمات الصحية.



كما أعلن عن قرب تفعيل الإسعاف الطائر، بأسعار رمزية للمواطنين بعد اجتماع رئيس الجهاز مع رئيس المجلس الرئاسي، والذي أفضى إلى حل المعوقات المالية وتسييل المبالغ اللازمة لصيانة طائرات الإسعاف.



وأشار "أسامة"، إلى أن جهاز الإسعاف والطوارئ قيد التطوير،وفق الآليات المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث تم إرسال لجنة إلى إيطاليا لبحث تطوير الجهاز بغرفة مركزية تربط بين الإسعاف البري والبحري و الطائر، لخدمة الحالات الصحية على مدى 24 ساعة.



وقال إنه سيتم استحداث الإسعاف البحري، وذلك بعد تزويد الجهاز بزورق بحري متكامل يحمل غرفة عناية فائقة سيتم استيراده من إيطاليا، مع تخصيص رصيف في ميناء طرابلس البحري، لخدمة الحقول والموانئ النفطية داخل الدولة الليبية ، والحقول داخل المياه الإقليمية الليبية.



كما أشار إلى قرب تفعيل خدمات الإسعاف البري للمواطنين وبأسعار شبه مجانية، وذلك بعد التواصل مع عدد من المصحات في إحقاق حق المسعف و سائق السيارة في المبيت والتزود بالوقود في تونس، إضافة إلى بعض المصحات بالجمهورية المصرية.



وقدم الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الشكر لوزارة المالية لإسهامها في تحويل المبالغ اللازمة للدول الأوروبية لصيانة الطائرات المعطلة، وإدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، والمستشار المالي للمجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي، وإدارة العمليات المصرفية.

(وال)



