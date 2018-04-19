حمزة يجتمع مع وزير ي الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات والشؤون الاجتماعية

طرابلس 19 ابريل 2018 (وال) - اجتمع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "أحمدة حمزة" اليوم الخميس مع كل من وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتور "إيمان بن يونس" ، ووزير الشؤون الاجتماعية السيدة "فاضي الشافعي"، لبحث تفعيل وحدة دعم وتمكين المرأة.



وبحث الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، "الطاهر السني"، و مستشار الشؤون الخدمية للنائب أحمد معتيق الدكتور "هند شوبار"، تحديد معايير الترشح،لشغل منصب رئيس ونائب وحدة تمكين المرأة.



كما استعرض الاجتماع، السير الذاتية للمتقدمات لشغل الوظائف المشار إليها، والتي وصلت إلى حوالي ثمانين متقدمة من مختلف مناطق ليبيا، حيث تم تحديد أسماء المتقدمات اللاتي تم اختيارهن لتحديد موعد المقابلة.



