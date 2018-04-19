انطلاق مفاوضات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي .



الرباط 19 أبريل 2018 (وال) - انطلقت في العاصمة المغربية الرباط

اليوم الخميس مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد

الأوروبي .

وشدد المجتمعون على أن الاتحاد الأوروبي والمغرب لديهما ثلاثين عاما

من الخبرة في اتفاقيات صيد الأسماك وأن كليهما يدعمان الاهتمام بتعزيز

وتوسيع اتفاقية 'الشراكة' التي تربطهما في العديد من المجالات.

وستتناول المفاوضات، التي ستستمر بعد ظهر اليوم، قضايا محددة خلال

أيام الجمعة والسبت والاثنين، دون أن يكون هناك موعد نهائي لإنهائها حتى

الآن.