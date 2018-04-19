جنوب السودان تجدد إلتزامها بإنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب.





جوبا 19 أبريل 2018 (وال) - جددت حكومة جنوب السودان التزامها بإنشاء

محكمة "هجين" لمحاكمة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب

الدائرة، مشددة على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بطريقة "لا تقود إلى

مزيد زعزعة الاستقرار" في البلاد.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء، مارتن ايليا لومورو، للصحفيين في جوبا إن

الحكومة جددت في اجتماع مع وفد من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة اليوم

الخميس إلتزام بلاده بانشاء "المحكمة الهجين" التي نصت عليها اتفاقية

السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015.

وتنصت اتفاقية احلال السلام في جنوب السودان على إنشاء محكمة تعددية للبت

في جرائم الحرب مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة يتم اختيارهم بواسطة

الإتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات للبت في جرائم "الإبادة الجماعية

والجرائم الموجهة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعنف الجنسي".