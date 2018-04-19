النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي المجبري" يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية لليبيا "ماريا ريبيرو".





طرابلس 19 أبريل 2018 (وال) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي

المجبري"، صباح اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس منسقة الشؤون

الإنسانية لليبيا "ماريا ريبيرو".

وتناول اللقاء، مناقشة خطة الاستجابة للحاجات الإنسانية للأمم المتحدة في

ليبيا لسنة 2018، واستعراض عدداً من الخطوات المهمة خلال المرحلة

القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

في ليبيا، وكذلك إيصال الامدادات الإنسانية بشكل آمن بغية ضمان الحصول

على الخدمات الاساسية، وخاصة في مجال الصحة، بشكل مستمر.

وأعربت "ماريا ريبيرو" عن سعادتها بهذا اللقاء ، آملة في استمرار مثل

هذه اللقاءات لما لها من أهمية على الصعيد الإنساني.

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