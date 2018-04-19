النائب بالمجلس الرئاسي معيتيق يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا.





طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد

معيتيق"، صباح اليوم الخميس سفيرة فرنسا لدى ليبيا "بريجيت كرومي"، التي

وضعته في صورة زيارتها لعدد من المدن الليبية.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان برئاسة الوزراء بطرابلس دعم آفاق

التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وأكدت السيدة كرومي استمرار دعم حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني،

مثمنة الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد

مؤسساتها.

كما أعربت "كرومي"، عن تطلع بلادها للعمل مع المختصين الليبيين لحماية

المدن الأثرية والثقافية الليبية.

من جانبه أبدى النائب معيتيق، استعداد حكومة الوفاق في التعاون مع

الحكومة الفرنسة لدعمها الملف الليبي.

..(وال)..