اليورو يعود صوب مستوى 1.

24 دولار مع انخفاض العملة

الأمريكية .



لندن 19 ابريل 2018 ( وال )-عاد اليورو مجددا صوب مستوى 1.24 دولار اليوم

الخميس في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون ارتفاعا في عوائد السندات

الأمريكية الطويلة الأجل وباعوا الدولار.

وذكرت مصادر اعلامية أن الفرنك السويسري انخفض إلى مستوى قريب من 1.20

فرنك لليورو الذي سجله في يناير 2015 قبل أن يلغي البنك الوطني السويسري

(البنك المركزي) ربط عملته ويرتفع الفرنك.

وارتفع الدولار بشكل مبدئي في التعاملات الآسيوية لكن الارتفاع كان

محدودا بالنظر إلى مدى المكاسب التي حققها عائد سندات الخزانة الأمريكية

لأجل عشر سنوات والذي ارتفع أكثر من خمس نقاط مئوية ليل الأربعاء ليسجل

أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ الثاني من مارس .

وتسببت حالة من الضبابية الناشئة عن السياسات التجارية والاقتصادية

التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك الوضع الجيوسياسي في

الشرق الأوسط وأماكن أخرى في تزايد تقلبات أسواق المال على مدى الشهر

الفائت وأثرا سلبا على الدولار.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2387 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق

1.24 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من العملات،

إلى 89.576.

وهبطت الليرة التركية بعد ارتفاعها أكثر من اثنين بالمئة مقابل

الدولار ليل الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن

الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو ، قبل أكثر من

عام على موعدها المقرر.

وانخفضت الليرة في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 4.029 للدولار، مع

تحركها بعيدا عن المستوى القياسي المتدني 4.194 الذي بلغته الأسبوع

الماضي بفضل ارتفاعها الكبير في اليوم السابق.

وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية بما في ذلك التحركات الكبيرة التي

سجلها النفط والحديد الخام في صعود الدولار الاسترالي على الرغم من

بيانات الوظائف التي جاءت مخيبة للتوقعات. وصعد الدولار الاسترالي 0.2

بالمئة إلى 0.7799 دولار أمريكي ليتعافى من مستوى متدن بلغ 0.7765 دولار.

وانخفض الدولار الكندي، وكان من بين العملات التي سجلت تحركات كبيرة،

0.6 بالمئة مقابل الدولار في تعاملات الأسواق الخارجية بعدما لم يستخدم

بنك كندا المركزي لهجة تميل إلى التشديد النقدي مثلما توقع البعض.

وارتفع الدولار الكندي قليلا في التعاملات الأوروبية إلى 1.2614 دولار

كندي للدولار الأمريكي.

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