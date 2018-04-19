الصين تعتزم إرسال 395 من جنودها للمشاركة في بعثة حفظ السلام في مالي .





بكين ، 19 أبريل 2018 ( وال )-أعلنت الصين أنها تعتزم إرسال 395 جنديا

للمشاركة في بعثة حفظ السلام في مالي (غرب أفريقيا) في مهمة تمتد لعام

واحد تحت رعاية الأمم المتحدة .

وافادت وكالة أنباء (شينخوا) الرسمية الصينية اليوم أن هذه الكتيبة

تعد السادسة التي تنشرها الصين في ذلك البلد الأفريقي الذي دخل في دائرة

النزاعات منذ عام 2012.

وقالت إن هذه الكتيبة العسكرية ستتولى العديد من المهام مثل إصلاح

الطرق والجسور ومدرجات المطارات في مناطق عمل البعثة، وحماية المقار في

مناطق الاشتباكات، وكذلك تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين.

ومن بين أعضاء الكتيبة البالغ عددهم 395 جنديا ، لواء للدفاع

الكيميائي شارك في مهام حفظ السلام في جنوب السودان خمس مرات سابقة.

تجدر الإشارة بأن الوضع في مالي غير مستقر منذ الانقلاب في عام 2012،

عندما سيطرت جماعات الثوار الطوارق إلى جانب تنظيمات جهادية على شمال

البلاد لمدة عشرة أشهر.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أعمال

العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في وسط مالي أدت إلى نزوح نحو ثلاثة

آلاف شخص إلى بوركينا فاسو، بالإضافة إلى حوالي 24 ألفا كانوا قد لجأوا

بالفعل إلى ذلك البلد منذ بداية الصراع في عام 2012 .

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