وزير الخارجية يلتقى المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة .





طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال ) - إلتقى وزير الخارجية بحكومة

الوفاق الوطني " محمد طاهر سياله " المبعوث الخاص للامين العام للامم

المتحدة " غسان سلامة " .

وأدلى " سلامة " عقب اللقاء الذي عقد الخميس بديوان وزارة الخارجية

بطرابلس بتصريح صحافي لوسائل الاعلام قال فيه : " ان هذا اللقاء كان

مناسبة للبحث المشترك في تثمير الافضل للنتائج الايجابية التي خرجت بها

ليبيا من مؤتمر القمة العربي" 29 " الذي استضافته المملكة العربية

السعودية ، ومن اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي في اديس

ابابا .

وقال : " كان لي الشرف بانني حضرت هذين الاجتماعين الاقليميين إلى جانب

معالي وزير الخارجية في ليبيا ، وبحثنا اليوم كيفية تثمير نتائج هذين

الاجتماعين الاقليميين المهمين لمصلحة سيادة ليبيا ، واستقلالها وسلامة

حدودها وأهلها .



( وال )