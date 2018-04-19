وزير الخارجية يلتقى المبعوث الخاص
للامين العام للامم المتحدة .
الخميس ، 19- 04- 2018 - 13:41:00
طرابلس 19 أبريل 2018 ( وال ) - إلتقى وزير الخارجية بحكومة
الوفاق الوطني " محمد طاهر سياله " المبعوث الخاص للامين العام للامم
المتحدة " غسان سلامة " .
وأدلى " سلامة " عقب اللقاء الذي عقد الخميس بديوان وزارة الخارجية
بطرابلس بتصريح صحافي لوسائل الاعلام قال فيه : " ان هذا اللقاء كان
مناسبة للبحث المشترك في تثمير الافضل للنتائج الايجابية التي خرجت بها
ليبيا من مؤتمر القمة العربي" 29 " الذي استضافته المملكة العربية
السعودية ، ومن اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي في اديس
ابابا .
وقال : " كان لي الشرف بانني حضرت هذين الاجتماعين الاقليميين إلى جانب
معالي وزير الخارجية في ليبيا ، وبحثنا اليوم كيفية تثمير نتائج هذين
الاجتماعين الاقليميين المهمين لمصلحة سيادة ليبيا ، واستقلالها وسلامة
حدودها وأهلها .
( وال )