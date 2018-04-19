تواصل الاستعدادت لمهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية .





المرج 19 ابريل 2018 (وال) - تتواصل هذه الايام الاستعدادات لانطلاق

مهرجان ربيع المرج الاول للرياضات الجوية تحت اشراف الاتحاد العام

الليبي للرياضات الجوية والذي سيقام بمدينة المرجان يوم السبت الموافق 21

ابريل الجاري بمطار المرج الزراعي بمشاركة جميع فروع الاتحاد من مختلف

مناطق ليبيا .

وسيشتمل المهرجان على الرياضات الجوية القفز الحر بالمظلات والطائرات

الشرعية وطائرات ريموت كنترول ومعرض للطيران ومعرض للمقتينات الشعبية

والزي الشعبي وعروض للفروسية .

وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية قال الكابتن علي احنيش رئيس الاتحاد

الليبي للرياضات الجوية ان هذا المهرجان يعد من البرامج التي تم الاتفاق

عليها خلال هذا العام ، وستكون لنا العديد من المناشط الاخرى خلال هذا

الموسم .

(وال)