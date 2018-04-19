النائب كاجمان يبحث مع رئيس هيئة التعليم التقني والفني المشاكل والصعوبات التي تواجهها.





طرابلس 19-إبريل-2018 ( وال )- التقى النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطنى" عبدالسلام كاجمان " امس الأربعاء، برئيس لجنة إدارة

الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني "عادل زنداح".

وتم خلال هذا اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث قرارات

المجلس الرئاسي الأخيرة المتعلقة بإنشاء عدد من الكليات والمعاهد

التقنية، العليا في العديد من البلديات وكيفية تفعيلها بما يتوافق مع

متطلبات إنشائها.

كما تم مناقشة الحلول المناسبة لسداد المستحقات المالية لأعضاء هيئة

التدريس التي لم تصرف منذ سنة 2014وآلية دعم المجلس الرئاسي للتعليم

التقني والفني .

واستعرض "زنداح"، خلال اللقاء سير عمل التعليم التقني والفني

والنجاحات التي حققها رغم ضعف الميزانية للهيئة ،

وأشاد" كاجمان"، بالتطور والتحديث الملحوظ الذي يشهذه التعليم التقني

والفني العالي والمتوسط .. مؤكداً أن كل ماتم مناقشته سيكون محل اهتمام

من المجلس الرئاسي .

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