ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة .





لندن 19 ابريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لأعلى

مستوياتها منذ أواخر 2014 في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات الخام

الأمريكية لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات .

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 44ر74 دولار

للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه

أوبك ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية مما دفع

الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلا فحسب على 27 دولارا بعد ذلك بعام.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 35ر74 دولار للبرميل بارتفاع 87 سنتا

مقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا إلى 18ر69 دولار

للبرميل . وبلغ الخام الأمريكي 27ر69 دولار في وقت سابق وهو أعلى

مستوياته منذ الثاني من ديسمبر 2014.

وقالت آر.بي.سي في مذكرة "تواصل أسعار النفط الارتفاع اليوم في الوقت

الذي تنخفض فيه مخزونات الخام الأمريكية وتقول السعودية إنه سيسرها أن

ترى الخام يزيد إلى 80 أو حتى 100 دولار مما يساعد في دعم الأسعار".

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركاؤها في جدة بالسعودية يوم الجمعة.

وستجتمع أوبك بعد ذلك في 22 يونيو لمراجعة سياستها بشأن إنتاج النفط.

وكانت رويترز قالت أمس الأربعاء إن السعودية سيسرها أن ترى أسعار

الخام ترتفع إلى 80 أو حتى 100 دولار للبرميل، مما يُنظر إليه كمؤشر على

أن الرياض لن تسعى لإدخال تغييرات على اتفاق خفض الإنتاج.



.. ( وال ) ..