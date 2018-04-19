الصين تدعو إلى عدم إساءة استخدام تدابير منظمة التجارة الدولية بكين 19 ابريل 2018 (وال) - دعت الصين إلى عدم اساءة أستخدام تدابير الاصلاح التجاري التي وضعتها منظمة التجارة العالمية .



ونقلت وكالة أنباء " شينخوا " الصينية اليوم الخميس عن المتحدث

باسم وزارة التجارة الصينية " قاو فونغ " قوله خلال مؤتمر صحفي ( اصبحت

منتجات الصلب هدفا اساسيا لتابير الاصلاح التجاري الامريكي التي تتمثل ما

يزيد على نصف إجمالي تدابير الاصلاح التجاري التي تتخذها البلاد) .

واضاف المتحدث ان الاستخدام المتزايد للتدابير في قطاعات معينة لن

يساعد النمو الصناعي الكبير، وأن بلاده تامل ان تعود الولايات المتحدة

إلى التعاون بين الجانبين .

يذكر أن وزارة التجارة الامريكية وضعت امس الاربعاء تدابير لمكافحة

اغراق ودعم على العجلات الصلب الصينية ، وأن جميع الواح الالمنيوم

للاغراض العامة القادمة من الصين حصلت على دعم حكومي