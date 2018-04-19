الصين تدعو إلى عدم إساءة استخدام
تدابير منظمة التجارة الدولية
بكين 19 ابريل 2018 (وال) - دعت الصين إلى عدم اساءة أستخدام
تدابير الاصلاح التجاري التي وضعتها منظمة التجارة العالمية .
الخميس ، 19- 04- 2018 - 12:01:00
ونقلت وكالة أنباء " شينخوا " الصينية اليوم الخميس عن المتحدث
باسم وزارة التجارة الصينية " قاو فونغ " قوله خلال مؤتمر صحفي ( اصبحت
منتجات الصلب هدفا اساسيا لتابير الاصلاح التجاري الامريكي التي تتمثل ما
يزيد على نصف إجمالي تدابير الاصلاح التجاري التي تتخذها البلاد) .
واضاف المتحدث ان الاستخدام المتزايد للتدابير في قطاعات معينة لن
يساعد النمو الصناعي الكبير، وأن بلاده تامل ان تعود الولايات المتحدة
إلى التعاون بين الجانبين .
يذكر أن وزارة التجارة الامريكية وضعت امس الاربعاء تدابير لمكافحة
اغراق ودعم على العجلات الصلب الصينية ، وأن جميع الواح الالمنيوم
للاغراض العامة القادمة من الصين حصلت على دعم حكومي